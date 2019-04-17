Кредит онлайн на карту в Украине

Популярность онлайн-кредитования в Украине растет с каждым днем. Как известно, спрос порождает предложение. Увеличивается число компаний, которые занимаются предоставлением кредитов в онлайн режиме. Мы предлагаем проверенных временем кредиторов с низкой процентной ставкой:

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В чем причина популярности онлайн-кредитования?

Все больше украинцев пользуются интернетом. С его помощью они оплачивают коммунальные услуги, переводят средства с карты на карту и делают покупки. Кредиты на карту онлайн также берутся через интернет. Из-за роста цен на товары и маленьких заработных плат, которые часто не привязаны к доллару, украинцы сталкиваются с нехваткой средств на самые обычные нужды. Не редкими являются ситуации, когда до зарплаты осталось несколько дней, а деньги нужны срочно. В таком случае не остается ничего другого, как взять кредит. Микрофинансовые организации, которые предоставляют займы онлайн, предлагают выгодные условия сотрудничества. Благодаря этому кредиты становятся доступными практически каждому гражданину Украины, который имеет доступ в интернет через компьютер или мобильный телефон.

Что такое кредит на карту онлайн в Украине?

Кредит онлайн — это разновидность потребительского кредита. Его выдачей занимаются микрофинансовые организации (МФО), осуществляющие свою деятельность через интернет.

Впервые услугой онлайн-кредитования стали пользоваться американцы. Быстрые кредиты там обрели популярность в начале 21 века. Они получили название «payday loans», что в переводе с английского означает кредиты с ежедневной платой. Следовательно, в названии отображена суть данной услуги. В отличие от займов, которые выдаются в банках, ставка по онлайн-кредитах исчисляется не в годовых, а в дневных процентах.

Еще в 90-х годах подобные организации начали появляться в Британии, Канаде, Австралии и Европе. После 2010 года о них стало известно и на территории Украины. Изначально небольшие кредиты выдавались в офисах на договорной основе.

Первой микрофинансовой организацией в Украине стала компания «Швидкогроші». Ее отделения находились практически во всех украинских городах.

Развитие интернета привело к тому, что практически все подобные организации начали осуществлять свою деятельность в режиме онлайн. Более того, некоторые компании не имеют своих офисов и работают с клиентами исключительно через интернет.

Сегодня украинский рынок кредитования значительно расширился. Функционирует несколько десятков компаний, предоставляющих услуги онлайн-кредитования. Схема их работы практически одинакова и отличается лишь некоторыми деталями.

К общим чертам микрофинансовых организаций, которые выдают займы на карту в онлайн-режиме, можно отнести:

небольшую сумму кредита, которая составляет от 500 до 15 тысяч гривен;

возможность получить кредит через интернет, не выходя из дома;

выгодные условия сотрудничества. К примеру, для получения займа требуется минимальное количество документов;

высокая скорость получения средств. Заявка на получение кредита принимается или отклоняется в автоматическом режиме. Как правило, после одобрения деньги зачисляются на карту клиента в течение 10-15 минут;

наличие акций и выгодных предложений от МФО. Такими предложениями могут воспользоваться постоянные клиенты, которые вовремя погасили кредит и могут взять следующий займ на более выгодных условиях.

В чем преимущества онлайн кредитования?

На сегодняшний день не существует более выгодного способа получения средств, чем кредит онлайн. В чем его основные преимущества?

Удобство. Клиенту нет необходимости подстраиваться под график банков и ломбардов, стоять в длинных очередях, заполнять большое количество различных анкет и долго ждать результата. Оформить кредит онлайн можно через интернет. На это уйдет не больше 30 минут. Прозрачность. На сайте каждого кредитора имеется специальный калькулятор. На нем можно рассчитать кредит онлайн и точно определить сумму, которую в результате понадобится заплатить. Благодаря такой опции есть возможность подобрать наиболее подходящий вариант кредитования и самостоятельно откорректировать размер займа и погашений. Небольшая сумма. В отличие от большинства банковских учреждениях, заинтересованных в больших кредитах, в микрофинансовых организациях, которые занимаются онлайн-кредитованием, можно взять небольшой займ. Минимальное количество документов. Клиенту нет необходимости предоставлять справку о доходах или трудоустройстве. Все, что от него требуется – это знать реквизиты паспорта и идентификационного кода. При получении онлайн кредита на карточку необходимо позаботиться о ее оформлении или открытие счета в банке. Конфиденциальность. Клиент не сообщает о том, зачем ему требуется займ. В отличие от МФО, которые работают в интернете, банки требуют от клиентов указать цель получения средств. Онлайн-кредитование дает возможность взять средства в кредит и потратить их на любые цели. Доступность. Практические каждый гражданин Украины, достигший совершеннолетия, имеет право на кредит онлайн.

Как выбрать надежную микрофинансовую организацию?

На микрофинансовые организации распространяются такие же законодательные нормы, как и на банковские кредиты. К сожалению, не редкими являются случаи, когда заемщик попадает на сайт-фальшивку. Его дизайн и содержимое может ничем не отличаться от официального ресурса. Только цель создателей такого сайта – обмануть человека и получить незаконную материальную выгоду.

Есть несколько способов, которые помогут убедиться в том, что сайт является официальным и действительно занимается выдачей онлайн кредитов на карту.

Защита. О том, что сайт защищен, свидетельствует зеленый замочек, который находится в начале адресной строки. Также это может быть надпись «Защищено» или зеленый https. Сертификат COMODO защищает личные данные клиентов и платежные сведения. Юридические сведения. На сайте МФО должны быть указаны ее юридические данные, такие как название, номер по ЕГРПОУ, адрес и контактный телефон. Отсутствие похожих интернет-ресурсов. Отзывы о компании. Обычно люди, которым приходилось обращаться в микрофинансовые организации, оставляют отзывы об их работе. Их можно найти на различных информационных ресурсах.

В каких ситуациях стоить оформить кредит онлайн на карту в Украине?

Прежде, чем обратиться в компанию, которая занимается выдачей онлайн-кредитов, следует помнить, что это средства на неотложные нужды. К примеру, нет денег на лечение или срочно нужно поменять ноутбук или телефон. Оформляя кредит, следует знать, что обращаться в микрофинансовую организацию стоит лишь в том случае, когда больше нет способов найти деньги: зарплата еще не скоро, а родственники и знакомые не могут одолжить необходимую сумму.

Конечно же, онлайн-кредитование – это достаточно привлекательное предложение. Но при этом, не следует забывать, что долг необходимо вернуть с процентами. Поэтому, рассчитывая на ту или иную суму кредита, необходимо учитывать свои финансовые возможности. В частности понимать, сможете ли вы погасить долг в оговоренный в договоре срок?

Какие особенности использования кредита онлайн?

Как уже говорилось, при оформлении любого кредита следует помнить, что его необходимо выплатить и что деньги никто и никогда просто так не дает.

Большинство микрофинансовых организаций выдают кредит сроком до 30 дней. Есть возможность продолжения срока его использования. Для этого необходимо заплатить комиссию, выплатить начисленные по кредиту проценты или то и другое вместе.

При выполнении пролонгации пользоваться онлайн-кредитом можно в течение неограниченного срока. Необходимо учитывать, что все это время будут начисляться проценты, которые следует оплатить в установленный в договоре срок.

При выборе условий онлайн-кредитования, следует учитывать следующее:

Проценты, которые начисляются за каждый день. Это означает, что если в договоре указано 1, 1,5 или 2 процента, то они начисляются не за весь срок пользования кредитными средствами, а за каждый день! Штрафы и пеня могут начисляться в случае несвоевременного погашения онлайн кредита. При несвоевременном погашении кредита возрастает ежедневная процентная ставка. Ее размер зависит от того, услугами какого кредитора пользуется клиент. Все эти нюансы необходимо изучить еще до оформления кредита и подписания договора. Договор. Даже незначительная просрочка может стать причиной штрафа. С этой проблемой часто сталкиваются должники, которые невнимательно изучили договор. В некоторых случаях, это играет важнейшее значение, поэтому пренебрегать этим не стоит. На практике встречаются случаи, когда долг был погашен в последний день пользования кредитными средствами, и банк по каким-то независящим от клиента причинам задержал операцию. Сформировалась просрочка, о которой клиент чаще всего даже не догадывается. Поэтому не рекомендуется погашать кредит через кассу банка или откладывать это на последний день. Самый оптимальный вариант погашения кредита онлайн – воспользоваться инструментами оплаты той компании, в которой он был оформлен.

Как оформить кредит?

Все микрофинансовые компании, занимающиеся выдачей кредитов онлайн на карту в Украине, требуют от заемщика паспорт, идентификационный код, банковскую карту и мобильный телефон, на который будет звонить кредитный специалист или будут приходить коды. В отличие от этого, во всех украинских банках от клиента требуется большое количество документов, подтверждающих не только личность человека, но и его платежеспособность. В пакет документов в обязательном порядке входит справка об официальных доходах и трудоустройстве.



Кредиты на карту онлайн в Украине выдаются по достаточно простой схеме. Клиент делает несколько несложных действий:

выбирает сумму займа и срок его погашения;

проходит регистрацию на сайте компании кредитора;

заполняет анкету, указывая свои данные, в том числе, контактный номер телефона;

отправляет ее на обработку микрофинансовой организацией;

ожидает результат. Как правило, решение о выдаче кредитных средств приходит в течение 10-15 минут;

в случае положительного решения средства поступают на карту клиента.

Необходимы ли поручители?

Этот вопрос волнует многих людей, которые планируют взять кредит онлайн. Большинство кредитных организаций, осуществляющих свою деятельность через интернет, не требуют поручителей. Но следует учитывать, что некоторые из них в анкете все же требуют указать номера телефонов одного или двух человек, которые смогут выступить в роли поручителей. На практике встречаются случаи, когда кредитные компании настоятельно требуют наличия поручителей. Если у человека имеются такие доверенные лица, то лучше заранее предупредить их о своих намерениях оформить кредит. Им может позвонить кредитный специалист и задать несколько вопросов. Таким образом, проверяется клиент, узнается, можно ли ему доверять и сможет ли он вернуть долг в указанный срок.

Как взять кредит онлайн на карту в Украине с плохой кредитной историей?

Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо уточнить, что такое кредитная история. Это досье клиента кредитной компании. В нем содержится такая информация, как количество взятых ранее кредитов и то, насколько своевременно они погашались и были ли погашены вообще. Эта информация дает возможность микрофинансовой организации принять решение о том, стоит ли выдавать клиенту очередной кредит или отказать ему в этом.

Ведением кредитных историй занимаются специальные организации. В Украине — это бюро кредитных историй. Узнать свою кредитную историю не так сложно. Для этого необходимо зайти на сайт бюро, пройти регистрацию и оплатить его услуги.

Данные о погашенном кредите хранятся в архиве в течение 10 лет. Что касается информации о непогашенных займах, то она сохраняется неограниченное время и может быть в любой момент использована против заемщика.

Банковские учреждения, работающие на территории Украины, в подобных случаях отказывают клиентам с плохой кредитной историей в выдаче займа или ограничивают его сумму.

Также настороженно банки относятся к тем людям, у которых совсем нет кредитной истории. Они также могут получить отказ или небольшую сумму, не превышающую 3 тысяч гривен. Если этого недостаточно, то необходимо предъявить документы, подтверждающие то, что они являются владельцами движимого или недвижимого имущества, заграничного паспорта с визами и так далее. Также понадобится предъявить справку о доходах. Только в таком случае можно рассчитывать на увеличение суммы кредита.

В случае с плохой кредитной историей или с ее отсутствием можно обратиться в МФО, предоставляющую онлайн-кредиты на карту в Украине. Там можно взять займ без отказа.

Можно ли исправить плохую кредитную историю?

Как уже говорилось, информация о кредитной истории заемщика хранится в кредитном бюро. Рассчитывать на то, что со временем она будет аннулирована или забыта, не стоит. Лучше попробовать ее исправить. Если причина испорченной кредитной истории в просроченных платежах по прошлым кредитам, то сделать это будет не так просто. Для этого следует брать новые кредиты на небольшую сумму и своевременно их погашать. Вряд ли, банк снова захочет дать кредитные средства человеку с плохим кредитным прошлым. Он может потребовать документы, подтверждающие его платежеспособность и трудоустройство. А если таких документов нет, что делать, чтобы исправить кредитную историю? Можно обратиться в кредитную компанию, предлагающую онлайн займы на карту в Украине мгновенно.

На практике известны случаи, когда в кредитной истории допускается ошибка. К примеру, может быть внесен кредит, которого не брал человек, или давно погашенный кредит может отображаться как открытый. Причинами допущения таких ошибок может стать оформление займа на чужие документы — утерянные или украденные. Также при обмене данными могут произойти сбои или ошибки могут быть допущены самим клиентом, который внес неправдивые данные.

При выявлении ошибки необходимо обратиться с заявлением в кредитное бюро и сообщить о недостоверности данных. Желательно предоставить документы, подтверждающие ошибку в кредитной истории. После рассмотрения заявления кредитное бюро направит запрос в банк или кредитную организацию и уточнит информацию.

Как погасить займ онлайн?

Займы онлайн считаются удобными для погашения. Клиент имеет возможность выбрать наиболее удобный для себя способ и своевременно проводить оплату кредита.

Существует несколько способов погашения кредита:

в кассе отделения банковского учреждения. Сделать это можно практически в любом банке, работающем на территории Украины. Для осуществления платежа нужно заполнить специальный бланк. В нем необходимо указать реквизиты компании кредитора, которая предоставляет займ онлайн, ФИО и идентификационный код. Также следует внести необходимую сумму

в терминалах, таких как Ibox, EasyPay, City 24, 24nonStop и других. Они обеспечат быстрое перечисление средств на кредитный счет клиента. Такие терминалы расположены по всей территории Украины. Они находятся в магазинах, супермаркетах, авто- и железнодорожных вокзалах, а также в аэропортах и в других общественных местах.

с помощью мобильных или интернет-сервисов. Чтобы воспользоваться подобными сервисами, необходимо подобрать платежную систему или установить в смартфоне специальное мобильное приложение. Благодаря такому способу сделать оплату можно в любое время дня и ночи. Пожалуй, это один из наиболее удобных и доступных способов погашения онлайн-кредита

на сайте кредитной организации, которая выдала онлайн-займ. Для того чтобы воспользоваться таким способом, необходимо войти в свой личный кабинет, заполнить специальную форму, внести туда все необходимые данные и перевести средства со своей платежной карты.

Возможно ли досрочное погашение онлайн-кредита на карту в Украине?

Клиенты, которые воспользовались услугами микрофинансовых организаций и взяли кредит онлайн впервые, часто не знают, можно ли погасить его досрочно.

Досрочное погашение займа в Украине возможно, и за него не предусмотрено никаких штрафных санкций. Чтобы избежать лишних проблем, о своем желании погасить онлайн-кредит досрочно лучше сообщить микрофинансовую организацию. Также при оформлении кредита необходимо заранее поинтересоваться о возможности его досрочного погашения. Оплатив кредит раньше срока, предусмотренного в договоре, клиент экономит на процентах.

Безопасно ли оформлять кредит онлайн на карту в Украине?

Выдача онлайн-кредитов микрофинансовыми организациями контролируется на законодательном уровне. Контроль осуществляется государственным регулятором, Нацкомиссией по регулированию рынка финуслуг.

Специального закона, который устанавливает правила кредитования через интернет, не существует, поэтому при выдаче кредитов все организации руководствуются ЗУ «О защите прав персональных данных».

Никто не застрахован от риска быть обманутым недобросовестным кредитором. Но в большинстве случаев, компании, работающие в сфере кредитования, заинтересованы в обеспечении заемщиков максимальной безопасностью при передаче их персональных данных, а также в предоставлении услуг высокого качества. Но в любом случае, человек, которому понадобились кредитные средства, должен внимательно выбирать организацию, детально изучать условия онлайн-кредитования, которые она предлагает, и учитывать свои финансовые возможности.